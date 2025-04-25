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Объемы продаж новых автомобилей на юге России сократились почти на треть

«Автостат»: продажи новых машин в ЮФО снизились на 30% в начале 2025 года

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По данным аналитического агентства «Автостат», за I квартал текущего года объемы продаж новых машин в Южном федеральном округе (ЮФО) упали на 30%. В ЮФО было реализовано 27 998 новых авто. За тот же период 2024 года было продано 39 573 машины.

По объему продаж в ЮФО лидирует бренд Lada (реализовано 9091 единица). Далее следуют марки Chery и Haval. В топ-10 лидеров также вошли Chery, Changan, Geely, Omoda, Jetour, Jaecoo, Exeed и Moskvich.

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Наибольшее падение в первом квартале по сравнению с тем же периодом 2024 года в ЮФО продемонстрировал бренд Geely (-58%).

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.

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Источник: РБК Краснодар

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 4
25.04.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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