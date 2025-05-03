Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В погоне за Порше: в СССР существовал спортивный Запорожец!
3 мая
В погоне за Порше: в СССР существовал спортивный Запорожец!
В Сети всплыли снимки экспериментального...
Chevrolet 3000-Series
3 мая
В России продают редкий классический пикап: подробности и фото
Chevrolet 3000-Series 1954 года в отличном...
Опытный образец полноприводного ГАЗ-63 1944 года с временной кабиной американского Studebaker. Машина была рассчитана на 2000 кг груза, а при поездках по грунтовым дорогам – на 1500 кг. Серийный выпуск начали в 1948-м.
3 мая
Самый популярный трудяга СССР — такого ГАЗ-51 вы не видели
Самый массовый в истории СССР грузовик ГАЗ-51...

2 XXL: сколько стоит самая большая и прочная палатка на крышу авто?

Палатка Condor 2 XXL Air — крупнейшая в мире для автопутешественников

Рекомендуем
Боксы и палатки на крышу – помогут в путешествии или сломают машину

Компания Roofnest представила новую модель палатки Condor 2 XXL Air, которая претендует на титул самой большой в мире палатки с жесткой оболочкой для установки на крыше автомобиля.

Эта палатка разработана для тех, кто ищет комфортный и удобный способ кемпинга, предлагая пространство для четырех взрослых и даже домашних питомцев. Цена на нее стартует от 4395 долларов.

Condor 2 XXL Air оснащена надувным матрасом и четырьмя окнами для вентиляции.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Внешняя оболочка палатки выполнена из прочного материала с покрытием LINE-X, аналогичного тому, что используется для кузовов грузовиков, что гарантирует долговечность и устойчивость к экстремальным условиям. Эта модель палатки отличается не только размером, но и удобством в использовании. Condor 2 XXL Air раскладывается всего за несколько секунд.

В палатке имеется достаточно места для семьи с детьми, и она поставляется с телескопической лестницей для удобного доступа. Condor 2 XXL Air наверняка привлечет внимание любителей активного отдыха, которым важно сочетание комфорта и практичности в кемпинге.

Однако перед покупкой стоит убедиться, что ваш автомобиль можно оборудовать подходящими поперечинами для поддержки этой массивной палатки весом в 92 кг.

Источник, фото: Сarscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 20
03.05.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0