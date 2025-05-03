2 XXL: сколько стоит самая большая и прочная палатка на крышу авто?

Палатка Condor 2 XXL Air — крупнейшая в мире для автопутешественников

Компания Roofnest представила новую модель палатки Condor 2 XXL Air, которая претендует на титул самой большой в мире палатки с жесткой оболочкой для установки на крыше автомобиля.

Эта палатка разработана для тех, кто ищет комфортный и удобный способ кемпинга, предлагая пространство для четырех взрослых и даже домашних питомцев. Цена на нее стартует от 4395 долларов.

Condor 2 XXL Air оснащена надувным матрасом и четырьмя окнами для вентиляции.

Внешняя оболочка палатки выполнена из прочного материала с покрытием LINE-X, аналогичного тому, что используется для кузовов грузовиков, что гарантирует долговечность и устойчивость к экстремальным условиям. Эта модель палатки отличается не только размером, но и удобством в использовании. Condor 2 XXL Air раскладывается всего за несколько секунд.

В палатке имеется достаточно места для семьи с детьми, и она поставляется с телескопической лестницей для удобного доступа. Condor 2 XXL Air наверняка привлечет внимание любителей активного отдыха, которым важно сочетание комфорта и практичности в кемпинге.

Однако перед покупкой стоит убедиться, что ваш автомобиль можно оборудовать подходящими поперечинами для поддержки этой массивной палатки весом в 92 кг.

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Источник, фото: Сarscoops