В России резко выросли штрафы за вождение электросамокатов
Штрафы за вождение электросамокатов детьми увеличились до 30 тыс. рублей
В России штрафы за вождение электросамокатов несовершеннолетними выросли в три раза с 28 апреля. Операторы кикшеринга повысили штрафы за допуск детей и подростков к управлению электросамокатами с 10 тыс. до 30 тыс. руб.
В российской столице за подобное нарушение штрафуют на 100 тыс. руб. В сервисах кикшеринга рассказали, что именно дети чаще всего попадают в аварии, передвигаясь на самокатах.
Наказание ужесточили, чтобы родители уяснили, что катание детей на самокате категорически запрещено и нельзя это поощрять, пояснил представитель одного из операторов.
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Известия»
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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28.04.2025
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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