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В России резко выросли штрафы за вождение электросамокатов

Штрафы за вождение электросамокатов детьми увеличились до 30 тыс. рублей

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В России штрафы за вождение электросамокатов несовершеннолетними выросли в три раза с 28 апреля. Операторы кикшеринга повысили штрафы за допуск детей и подростков к управлению электросамокатами с 10 тыс. до 30 тыс. руб.

В российской столице за подобное нарушение штрафуют на 100 тыс. руб. В сервисах кикшеринга рассказали, что именно дети чаще всего попадают в аварии, передвигаясь на самокатах.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Наказание ужесточили, чтобы родители уяснили, что катание детей на самокате категорически запрещено и нельзя это поощрять, пояснил представитель одного из операторов.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Количество просмотров 23
28.04.2025 
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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