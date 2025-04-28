В России резко выросли штрафы за вождение электросамокатов

Штрафы за вождение электросамокатов детьми увеличились до 30 тыс. рублей

В России штрафы за вождение электросамокатов несовершеннолетними выросли в три раза с 28 апреля. Операторы кикшеринга повысили штрафы за допуск детей и подростков к управлению электросамокатами с 10 тыс. до 30 тыс. руб.

В российской столице за подобное нарушение штрафуют на 100 тыс. руб. В сервисах кикшеринга рассказали, что именно дети чаще всего попадают в аварии, передвигаясь на самокатах.

Наказание ужесточили, чтобы родители уяснили, что катание детей на самокате категорически запрещено и нельзя это поощрять, пояснил представитель одного из операторов.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

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Источник: «Известия»