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Место самого доступного кроссовера Duster занял новый корейский конкурент

Корейский KGM Tivoli Nomad в Европе понемногу вытесняет бестселлер Dacia Duster

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Эксперты немецкого издания Auto Motor und Sport задались вопросом: что лучше за 18 990 евро – Dacia Duster или KGM Tivoli Nomad?

На рынке Германии Dacia Duster долгое время был одним из самых доступных кроссоверов, но, похоже, теперь его место занял новый корейский конкурент – KGM Tivoli Nomad. Обе модели предлагаются по цене 18 990 евро, но каждая из них имеет свои преимущества.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Dacia Duster
Dacia Duster

Dacia Duster в базовой комплектации Essential оснащен 1-литровым 3-цилиндровым турбомотором мощностью 101 л.с., который разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 13,2 секунды. Tivoli Nomad с 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с. разгоняется значительно быстрее (9,9 секунды). Его максимальная скорость составляет 193 км/ч, что на 25 км/ч выше, чем у Duster. Однако при более мощном двигателе Tivoli имеет и больший расход топлива – 7 литров на 100 км против 6,5 литров у Duster, который также может работать на газе (LPG).

KGM Tivoli Nomad
KGM Tivoli Nomad

В плане пространства Dacia Duster немного выигрывает за счет большей длины и объема багажника (453 литра по сравнению с 395 литрами у Tivoli). Однако Tivoli имеет большую полезную нагрузку (500 кг против 414 кг у Duster). По тягово-сцепным характеристикам Duster также опережает Tivoli и способен тянуть до 1200 кг, в то время как максимальная масса прицепа у корейского кроссовера— 1000 кг.

KGM Tivoli Nomad
KGM Tivoli Nomad

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Что касается оснащения, то KGM Tivoli Nomad предлагает более богатую комплектацию за ту же цену. В нем есть более современная мультимедийная система с 9,2-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида, а также сиденья с подогревом. Dacia Duster в базовой комплектации оснащен только мультимедийным дисплеем и минимальными функциями безопасности, такими как задние датчики парковки.

Также Tivoli имеет 5-летнюю гарантию, в отличие от 3-летней у Duster.

Источник, фото: Auto Motor und Sport

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Алексеева Елена
Количество просмотров 2
02.05.2025 
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+22