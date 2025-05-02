Место самого доступного кроссовера Duster занял новый корейский конкурент

Корейский KGM Tivoli Nomad в Европе понемногу вытесняет бестселлер Dacia Duster

Эксперты немецкого издания Auto Motor und Sport задались вопросом: что лучше за 18 990 евро – Dacia Duster или KGM Tivoli Nomad?

На рынке Германии Dacia Duster долгое время был одним из самых доступных кроссоверов, но, похоже, теперь его место занял новый корейский конкурент – KGM Tivoli Nomad. Обе модели предлагаются по цене 18 990 евро, но каждая из них имеет свои преимущества.

Dacia Duster

Dacia Duster в базовой комплектации Essential оснащен 1-литровым 3-цилиндровым турбомотором мощностью 101 л.с., который разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 13,2 секунды. Tivoli Nomad с 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с. разгоняется значительно быстрее (9,9 секунды). Его максимальная скорость составляет 193 км/ч, что на 25 км/ч выше, чем у Duster. Однако при более мощном двигателе Tivoli имеет и больший расход топлива – 7 литров на 100 км против 6,5 литров у Duster, который также может работать на газе (LPG).

KGM Tivoli Nomad

В плане пространства Dacia Duster немного выигрывает за счет большей длины и объема багажника (453 литра по сравнению с 395 литрами у Tivoli). Однако Tivoli имеет большую полезную нагрузку (500 кг против 414 кг у Duster). По тягово-сцепным характеристикам Duster также опережает Tivoli и способен тянуть до 1200 кг, в то время как максимальная масса прицепа у корейского кроссовера— 1000 кг.

KGM Tivoli Nomad

Что касается оснащения, то KGM Tivoli Nomad предлагает более богатую комплектацию за ту же цену. В нем есть более современная мультимедийная система с 9,2-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида, а также сиденья с подогревом. Dacia Duster в базовой комплектации оснащен только мультимедийным дисплеем и минимальными функциями безопасности, такими как задние датчики парковки.

Также Tivoli имеет 5-летнюю гарантию, в отличие от 3-летней у Duster.

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Источник, фото: Auto Motor und Sport