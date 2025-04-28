Знакомый кроссовер Renault снова доступен в России: известны цены

В России в продаже появились новые Renault Duster по цене от 2,4 млн рублей

В России появились в продаже несколько новых Renault Duster. Этот кроссовер второго поколения официально вышел на российский рынок в феврале 2021 года.

Дастер без пробега дешевле всего можно купить в городе Миасс Челябинской области. 2 400 000 рублей стоит автомобиль 2021 г. в. в небогатой комплектации Life. Он оснащен 117-сильным атмосферником 1.6 и МКП. У автомобиля есть зеркала с электроприводом и подогревом, подогрев передних сидений и заднего стекла, кондиционер, датчики давления в шинах, магнитола с Bluetooth и hands-free.

Renault Duster

Еще три новых Duster есть в продаже на Дальнем Востоке. Экземпляр в комплектации Drive за 2 750 000 рублей продают в Хабаровске. Он оснащен 1,5-литровым 109-сильным дизельным мотором и МКП.

Второй кроссовер также продают в Хабаровске, а третий – во Владивостоке, стоимость составляет 2 950 000 рублей. Эти экземпляры оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,3 литра, МКП. Уточняется, что на машину из Владивостока бесплатно дается годовая техническая гарантия.

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Источник: «Автоновости дня»