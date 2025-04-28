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Знакомый кроссовер Renault снова доступен в России: известны цены

В России в продаже появились новые Renault Duster по цене от 2,4 млн рублей

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В России появились в продаже несколько новых Renault Duster. Этот кроссовер второго поколения официально вышел на российский рынок в феврале 2021 года.

Дастер без пробега дешевле всего можно купить в городе Миасс Челябинской области. 2 400 000 рублей стоит автомобиль 2021 г. в. в небогатой комплектации Life. Он оснащен 117-сильным атмосферником 1.6 и МКП. У автомобиля есть зеркала с электроприводом и подогревом, подогрев передних сидений и заднего стекла, кондиционер, датчики давления в шинах, магнитола с Bluetooth и hands-free.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Renault Duster
Renault Duster

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Еще три новых Duster есть в продаже на Дальнем Востоке. Экземпляр в комплектации Drive за 2 750 000 рублей продают в Хабаровске. Он оснащен 1,5-литровым 109-сильным дизельным мотором и МКП.

Второй кроссовер также продают в Хабаровске, а третий – во Владивостоке, стоимость составляет 2 950 000 рублей. Эти экземпляры оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,3 литра, МКП. Уточняется, что на машину из Владивостока бесплатно дается годовая техническая гарантия.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 30
28.04.2025 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+22