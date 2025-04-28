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Названы самые беспроблемные китайские автомобили

В Китае составили топ-10 автобрендов с самыми качественными машинами

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Китайская сеть качества автомобилей составила рейтинг самых качественных машин авторынка страны по итогам 2024 года. В список попали бренды, чьи автомобили собрали меньше всего негативных отзывов о неисправностях и дефектах.

Показателем качества машин стали штрафные баллы. Чем меньше набрал их автомобиль, тем выше его качество.

В список попали GAC Trumpchi (161 балл), GAC Aion (162 балла), Jetta (163 балла), Changan Nevo (167 баллов) и YangWang (170 баллов). Самый популярный бренд КНР – BYD – набрал 191 штрафной балл и занял 26-ю позицию.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
GAC Trumpchi
GAC Trumpchi

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 8
28.04.2025 
Фото:GAC
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