Названы самые беспроблемные китайские автомобили

В Китае составили топ-10 автобрендов с самыми качественными машинами

Китайская сеть качества автомобилей составила рейтинг самых качественных машин авторынка страны по итогам 2024 года. В список попали бренды, чьи автомобили собрали меньше всего негативных отзывов о неисправностях и дефектах.

Показателем качества машин стали штрафные баллы. Чем меньше набрал их автомобиль, тем выше его качество.

В список попали GAC Trumpchi (161 балл), GAC Aion (162 балла), Jetta (163 балла), Changan Nevo (167 баллов) и YangWang (170 баллов). Самый популярный бренд КНР – BYD – набрал 191 штрафной балл и занял 26-ю позицию.

GAC Trumpchi

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Источник: «Автоновости дня»