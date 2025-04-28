Лучший семиместный кроссовер в мире снова доступен в России: сколько он стоит

В России в продаже появились новые кроссоверы Honda Pilot по цене от ₽6,7 млн

Новый кроссовер Honda Pilot сейчас можно купить в России по цене от 6,7 млн рублей. За столько новый Пилот четвертого поколения может «под ключ» привезти из США компания из Владивостока.

Автомобиль предлагается в комплектации Elite, в которую входят кожаный салон, разные подогревы, панорамная крыша, фирменный для Honda пакет систем активной безопасности и помощи водителю Honda Sensing и другое. Аналогичный кроссовер в версии Touring эта же компания привезет за 8 082 000 рублей.

Honda Pilot

За 8 156 350 рублей в российской столице можно заказать кроссовер во «внедорожной» версии TrailSport. Из наличия доступен лишь один автомобиль: у официального дилера Honda из Москвы в комплектации Elite он стоит 14 390 000 рублей.

Все эти кроссоверы оснащены 3,5-литровым бензиновым атмосферником V6 DOHC i-VTEC мощностью 285 л. с., 10-ступенчатой АКП, привод полный.

Интерьер Honda Pilot

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня