Автоэксперт назвала риски для машины от перепадов температур

Эксперт Трушкова назвала агрегаты авто, ломающиеся из-за перепадов температур

Весной автомобили начинают массово выходить из строя из-за нестабильной температуры, отметила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. В первую очередь, это касается аккумуляторов. При понижении температуры химические процессы внутри АКБ замедляются. А если ночью минус, а днем снова плюс — пластины начинают разрушаться быстрее. пояснила ТРушкова.

При резких колебаниях температур может пробить радиатор или сломаться крышка расширительного бачка. Еще такая погода негативно влияет на вязкость масла. Также чувствительны к скачкам температуры сальники двигателя, коробки передач и полуоси. Из-за перепадов резина теряет свою эластичность и может потрескаться.

Возможны проблемы с электрикой. Так, контакты «потеют», часто из-за скопления конденсата и стареющих разъемов могут глючить датчики ABS, ESP и парктроники. Еще Трушкова отметила, что при похолодании снижается давление в шинах.

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Источник: «Российская газета»