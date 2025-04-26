Эти неисправности приведут к замене двигателя

Эксперт Кузин перечислил 5 причин появления задиров в цилиндрах мотора

Задиры (глубокие царапины) в цилиндрах двигателя появляются из-за неисправности катализатора или перегрева мотора, рассказал руководитель автосервиса Fit Service Андрей Кузин.

Если разрушение катализатора уже началось, то его керамические частицы затягиваются в камеру сгорания и работают как абразив, вызывая интенсивный износ, пояснил эксперт.

Также задиры появляются из-за попадания песка и мусора в мотор через свечные колодцы. Для решения этой проблемы могут потребоваться гильзовка блока, полный капремонт мотора или его замена.

Перегрев двигателя также является частой причиной появления задиров цилиндров. Если между поршнем и цилиндром отсутствует необходимый зазор, начинается процесс интенсивного трения, на деталях остаются царапины.

Низкий уровень моторного масла часто становится причиной задиров. При недостатке масла детали лишаются естественной защиты от трения.

Бывает, что задиры появляются из-за плохого горючего. Так, на некоторых немецких моделях используются двигатели со спецпокрытием. Оно чувствительно к качеству топлива. Если используется неподходящее, могут появиться задиры на стенках камер сгорания, рассказал Кузин.

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Источник: «Газета.Ru»