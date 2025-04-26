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Эти неисправности приведут к замене двигателя

Эксперт Кузин перечислил 5 причин появления задиров в цилиндрах мотора

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Задиры (глубокие царапины) в цилиндрах двигателя появляются из-за неисправности катализатора или перегрева мотора, рассказал руководитель автосервиса Fit Service Андрей Кузин.

Если разрушение катализатора уже началось, то его керамические частицы затягиваются в камеру сгорания и работают как абразив, вызывая интенсивный износ, пояснил эксперт.

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Также задиры появляются из-за попадания песка и мусора в мотор через свечные колодцы. Для решения этой проблемы могут потребоваться гильзовка блока, полный капремонт мотора или его замена.

Перегрев двигателя также является частой причиной появления задиров цилиндров. Если между поршнем и цилиндром отсутствует необходимый зазор, начинается процесс интенсивного трения, на деталях остаются царапины.

Низкий уровень моторного масла часто становится причиной задиров. При недостатке масла детали лишаются естественной защиты от трения.

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Бывает, что задиры появляются из-за плохого горючего. Так, на некоторых немецких моделях используются двигатели со спецпокрытием. Оно чувствительно к качеству топлива. Если используется неподходящее, могут появиться задиры на стенках камер сгорания, рассказал Кузин.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
26.04.2025 
Фото:Depositphotos
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