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Не заводится двигатель: самые распространенные причины

Эксперт Балашов назвал 5 причин, из-за которых не заводится двигатель авто

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Чаще всего двигатель машины не заводится из-за разрядившегося аккумулятора или отсутствия бензина, рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов. Если разрядился аккумулятор, то при повороте ключа слышны частые щелчки, а приборная панель мигает. Решение очевидно: зарядить АКБ или «прикурить» от другой машины.

Если аккумулятор заряжен, бензин есть, а двигатель не заводится, возможно, дело в системе зажигания. Нужно проверить свечи на наличие нагара, а также катушки зажигания и высоковольтные провода.

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Загрязнение топливного фильтра или проблемы с насосом также приводят к недостаточной подаче топлива в цилиндры. Понадобится проверка давления в топливной магистрали.

А при поломке датчика положения коленвала электронный блок управления полностью блокирует запуск мотора, пояснил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / gpointstudio
Количество просмотров 9
23.04.2025 
Фото:freepik / gpointstudio
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