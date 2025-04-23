Не заводится двигатель: самые распространенные причины

Эксперт Балашов назвал 5 причин, из-за которых не заводится двигатель авто

Чаще всего двигатель машины не заводится из-за разрядившегося аккумулятора или отсутствия бензина, рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов. Если разрядился аккумулятор, то при повороте ключа слышны частые щелчки, а приборная панель мигает. Решение очевидно: зарядить АКБ или «прикурить» от другой машины.

Если аккумулятор заряжен, бензин есть, а двигатель не заводится, возможно, дело в системе зажигания. Нужно проверить свечи на наличие нагара, а также катушки зажигания и высоковольтные провода.

Загрязнение топливного фильтра или проблемы с насосом также приводят к недостаточной подаче топлива в цилиндры. Понадобится проверка давления в топливной магистрали.

А при поломке датчика положения коленвала электронный блок управления полностью блокирует запуск мотора, пояснил специалист.

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Источник: Газета.Ru