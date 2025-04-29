АВТОВАЗ нарастит объемы экспорта

АВТОВАЗ планирует экспортировать более 30 тысяч автомобилей в 2025 году

АВТОВАЗ в 2025 году рассчитывает нарастить экспорт автомобилей Lada по сравнению с 2024 годом. Президент компании Максим Соколов сообщил в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», что в планах автозавода продать за рубеж свыше 30 тысяч автомобилей по итогам 2025 года.

В прошлом году экспорт компании вырос в 4 раза и составил более 21 тысячи автомобилей. АВТОВАЗ поставляет свою продукцию в 20 стран.

Также Соколов сообщил, что на прошлой неделе был открыт первый дилерский центр в ОАЭ. Объем рынка в этой стране он охарактеризовал как далеко не ключевой.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ТАСС