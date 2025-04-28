Какой будет электрическая Lada Aura: новые подробности

АВТОВАЗ представил прототип электрической версии Lada Aura

28 апреля Lada e-Aura впервые показали широкой публике на выставке «ЭлектроТранс-2025». Концепт получил 3-фазный электродвигатель с максимальной мощностью 163 л.с. с крутящим моментом 240 Нм. Запас хода равен 350 км, максимальная скорость составляет 150 км/ч. До 100 км/ч e-Aura разгоняется за 8 секунд.

Опции совпадают с бензиновой Аура: подогрев всех сидений, руля и ветрового стекла, а также системы мониторинга слепых зон и курсовой устойчивости.

Электрическая версия Lada Aura

Вероятно, e-Aura не выйдет в серию. В пресс-службе АВТОВАЗа пояснили, что Lada e-Aura – это концепт, созданный для демонстрации возможностей предприятия в области электротранспорта и современных технологий. Концепт представлен на выставке в качестве vision-проекта, призванного показать потенциал развития бренда.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

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Источник: Autonews