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Какой будет электрическая Lada Aura: новые подробности

АВТОВАЗ представил прототип электрической версии Lada Aura

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28 апреля Lada e-Aura впервые показали широкой публике на выставке «ЭлектроТранс-2025». Концепт получил 3-фазный электродвигатель с максимальной мощностью 163 л.с. с крутящим моментом 240 Нм. Запас хода равен 350 км, максимальная скорость составляет 150 км/ч. До 100 км/ч e-Aura разгоняется за 8 секунд.

Опции совпадают с бензиновой Аура: подогрев всех сидений, руля и ветрового стекла, а также системы мониторинга слепых зон и курсовой устойчивости.

Электрическая версия Lada Aura
Электрическая версия Lada Aura

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Вероятно, e-Aura не выйдет в серию. В пресс-службе АВТОВАЗа пояснили, что Lada e-Aura – это концепт, созданный для демонстрации возможностей предприятия в области электротранспорта и современных технологий. Концепт представлен на выставке в качестве vision-проекта, призванного показать потенциал развития бренда.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада. Гран-при

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 17
28.04.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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