150 л.с., яркая внешность: прошла мировая премьера нового кроссовера Omoda

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В Китае представили новый кроссовер Omoda C7, который появится в России

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Мировая премьера кроссовера Omoda C7 состоялась на фестивале Omoda Day, приуроченном ко второй годовщине бренда. Автомобиль выделяет яркий и футуристичный дизайн. Х-образные линии решетки радиатора, стремительная форма оптики и визуально приподнятая задняя часть кузова создают эффект непрерывного движения.

Новинка получила эргономичные спортивные сиденья, качественные материалы отделки, отличную шумоизоляцию и яркий 15,6-дюймовый экран медиасистемы, оснащенной 8-ядерным процессором Snapdragon 8155, интеллектуальные системы помощи водителю ADAS и 7 подушек безопасности.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Под капотом кроссовера 150-сильный турбированный двигатель объемом 1.6 л, обеспечивающий экономичный расход топлива.

Ранее в пресс-службе Omoda сообщили, что кроссовер C7 прошел сертификацию для российского рынка. Первая партия машин у официальных дилеров появится уже в мае 2025 года, тогда же начнутся и продажи модели.

Omoda 9
Omoda C7
Omoda C7
Omoda C7

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Источник: пресс-служба Omoda

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Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 11
29.04.2025 
Фото:Omoda
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