Аналитики подсчитали расходы на владение популярным в России лифтбеком
За пять лет на владение лифтбеком JAC J7 придется потратить 1,9-2,1 млн рублей в зависимости от комплектации, подсчитали аналитики маркетингового агентства НАПИ. Километр на этом автомобиле обойдется в 27,79 рубля.
За год на обслуживание придется потратить 416,8 тыс. рублей. Стоит такой автомобиль порядка 2,1 млн рублей.
В стоимость владения входят страховки, замена покрышек, бензин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.
Под капотом JAC J7 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 л.с., пару которому в комплектациях Basic и Comfort составляет 6-ступенчатая МКП. Топовая версия Luxury доступна с вариатором.
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Источник: НАПИ