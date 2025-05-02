Аналитики подсчитали расходы на владение популярным в России лифтбеком

НАПИ: за пять лет расходы на содержание JAC J7 составят 2,1 млн рублей

За пять лет на владение лифтбеком JAC J7 придется потратить 1,9-2,1 млн рублей в зависимости от комплектации, подсчитали аналитики маркетингового агентства НАПИ. Километр на этом автомобиле обойдется в 27,79 рубля.

За год на обслуживание придется потратить 416,8 тыс. рублей. Стоит такой автомобиль порядка 2,1 млн рублей.

JAC JS6

В стоимость владения входят страховки, замена покрышек, бензин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Под капотом JAC J7 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 л.с., пару которому в комплектациях Basic и Comfort составляет 6-ступенчатая МКП. Топовая версия Luxury доступна с вариатором.

JAC JS6

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Источник: НАПИ