Представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки: известны цены
Бренд Haval объявил цены на купе-кроссовер F7x нового поколения. Локализованная на заводе под Тулой модель выйдет на рынок России в версии Premium за 3 499 000 рублей и Tech Plus стоимостью 3 699 000 рублей.
Под капотом Haval F7x нового поколения турбомотор объемом 2,0 л, мощностью 192 л.с., 7-ступенчатый робот, привод полный.
Комплектация Premium включает 19-дюймовые колеса, мультимедийную систему, цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль.
Версия Tech Plus дополнительно оснащена системой бесконтактного открывания багажника, панорамной крышей, проекционным дисплеем, сабвуфером.
Продажи Haval F7x должны начаться во втором квартале 2025 года. Автомобиль выпускают на заводе Haval под Тулой.
Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: пресс-служба Haval