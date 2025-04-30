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Представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки: известны цены

Кроссовер Haval F7x нового поколения будет стоить в России от 3,5 млн рублей

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Бренд Haval объявил цены на купе-кроссовер F7x нового поколения. Локализованная на заводе под Тулой модель выйдет на рынок России в версии Premium за 3 499 000 рублей и Tech Plus стоимостью 3 699 000 рублей.

Под капотом Haval F7x нового поколения турбомотор объемом 2,0 л, мощностью 192 л.с., 7-ступенчатый робот, привод полный.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Комплектация Premium включает 19-дюймовые колеса, мультимедийную систему, цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль.

Haval F7x
Haval F7x

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Версия Tech Plus дополнительно оснащена системой бесконтактного открывания багажника, панорамной крышей, проекционным дисплеем, сабвуфером.

Продажи Haval F7x должны начаться во втором квартале 2025 года. Автомобиль выпускают на заводе Haval под Тулой.

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.

Источник: пресс-служба Haval

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Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 9
30.04.2025 
Фото:Haval
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