Этот Rolls-Royce Cullinan решил прикинуться ромашкой

Покупатель Rolls-Royce Cullinan заказал автомобиль, посвященный цветку ромашке

Rolls-Royce представил уникальную версию своего роскошного кроссовера Cullinan, посвященную... ромашке. Специально для одного заказчика был создан Black Badge Cullinan Daisy, который вдохновлен полем ромашек, обнаруженным владельцем на тропе в Высоких Татрах, что потрясло его до глубины души.

Этот автомобиль стал воплощением природы и роскоши, что соответствует личным предпочтениям клиента. Экстерьер Cullinan Daisy украшен светло-голубым лаковым покрытием с вручную нанесенной ромашковидной линией.

Rolls-Royce Cullinan

Темные акценты Black Badge на кузове придают автомобилю стильный и элегантный вид. Несмотря на основательность, автомобиль несет в себе элементы, которые делают его необычным и, можно сказать, легким, несмотря на его внушительные размеры.

Rolls-Royce Cullinan

Внутреннее убранство автомобиля продолжает тему ромашки, с уникальной древесной отделкой, на которой изображена трехмерная ромашка, а также кожаными элементами в оттенках Fleet Blue и Selby Grey. Контрастная строчка и вышитые монограммы создают атмосферу эксклюзивности и утонченности. Еще одной особенностью интерьера являются специально изготовленные зонтики с узором из ромашек, которые напоминают владельцу о красоте природы даже в дождливую погоду.

Rolls-Royce Cullinan

Кроме того, автомобиль оснащен крышей Starlight, на которой изображены созвездия Большой Медведицы, Малой Медведицы, Близнецов и Тельца. Эта деталь добавляет автомобильному интерьеру особую магию, позволяя владельцу наслаждаться видом ночного неба.

Между тем, Cullinan Daisy, хотя и имеет акценты нежной ромашки, представляет собой мощный и стильный кроссовер, символизируя стойкость и выносливость, которые необходимы владельцу, чтобы позволить себе такой роскошный автомобиль. О цене такой тихой роскоши с элементами фантазии мы можем только догадываться.