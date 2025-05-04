Почти полностью восстановленный Москвич-400 с небольшим пробегом вышел в продажу
В Ленинградской области продают Москвич-400 1949 г.в. за 600 тысяч рублей
В Ленинградской области выставили на продажу первый массовый автомобиль времен СССР 1949 года выпуска – Москвич-400 с пробегом около 40 тыс. километров.
Уточняется, что автомобиль почти полностью восстановлен. Стоимость раритета составляет 600 тыс. рублей.
Москвич-400
Заменён ДBС, KПП, кардан, радиатoр, оcтeклeниe, cтеклоочиститeль. Тopмoзa пеpебрaны и пpoкaчaны, сoбpaн вecь xpoм.
Автомобиль окрашен. Также владелец уточнил, что раритет стоит в теплом гараже.
Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.
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Источник: «Авито Авто»
Фото:Авито
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04.05.2025
Фото:Авито
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