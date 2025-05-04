Новую модель Москвича засняли на улицах столицы

На дорогах Москвы замечен перспективный кроссовер Москвич 5

Кроссовер Москвич 5, который в скором времени может пойти в серийное производство, очевидцы сфотографировали на улицах столицы. По всей вероятности, это машина из пробной партии, которую завод Москвич выпустил в апреле. Как известно, партия состояла из нескольких сотен автомобилей, которые распределились по сотрудникам предприятия – инженерам-испытателям.

По плану, они будут тестировать машины в реальных условиях – по всей видимости, эти испытания уже начались. Решение о старте серийной сборки таких машин на заводе Москвич будет приниматься как раз по результатам, которые будут показаны в испытаниях.

Москвич 5 – это переименованный JAC Sehol X6. По идее, он должен дополнить модельный ряд бренда Москвич, сейчас состоящий из кроссовера Москвич 3 и лифтбека Москвич 6. Один из источников замечает, что дополнение выглядит своеобразно: по массогабаритным характеристикам новым Москвич 5 весьма близок к уже выпускающемуся по полному циклу Москвичу 3.

По технической части Москвич 5 тоже не выделяется из массы нынешних восточных компакт-кроссов. Под капотом – турбомотор 1.5, который имеет два варианта мощности: 136 или 174 л.с. Движок работает в паре с вариатором, передающим крутящий момент на передние колеса... Как считаете, нужен в гамме такой Москвич? И чем он возьмет: более модерновой внешностью, нежели Москвич 3? Богатством комплектации? Так ведь и цена будет выше...

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Источник: Автопоток