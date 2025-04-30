Появились подробности о новом кроссовере Москвич
Завод «Москвич» показал свой новый кроссовер с индексом 5
Завод «Москвич» обнародовал снимки нового кроссовера с индексом 5. Стало известно, что несколько сотен таких автомобилей уже готовы.
Уточняется, что они пополнили корпоративный парк предприятия, где их тестируют опытные инженеры и испытатели в реальных условиях.
«Впереди – тысячи километров на разных дорогах и при любой погоде», – сообщает предприятие.
Москвич 5
Известно, что решение о запуске автомобиля в серию будет принято по итогам тестов.
Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.
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Источник: Telegram-канал завода «Москвич»
Фото:Москвич
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30.04.2025
Фото:Москвич
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