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Появились подробности о новом кроссовере Москвич

Завод «Москвич» показал свой новый кроссовер с индексом 5

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Завод «Москвич» обнародовал снимки нового кроссовера с индексом 5. Стало известно, что несколько сотен таких автомобилей уже готовы.

Уточняется, что они пополнили корпоративный парк предприятия, где их тестируют опытные инженеры и испытатели в реальных условиях.

«Впереди – тысячи километров на разных дорогах и при любой погоде», – сообщает предприятие.
15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Москвич 5
Москвич 5

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Известно, что решение о запуске автомобиля в серию будет принято по итогам тестов.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Источник: Telegram-канал завода «Москвич»

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Ушакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 5
30.04.2025 
Фото:Москвич
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