В Дубае начались продажи Lada Niva: известна цена

В ОАЭ в продаже появилась Lada Niva Legend стоимостью 1,5 млн рублей

В Объединенных Арабских Эмиратах начались продажи классической Lada Niva Legend в трехдверном кузове, сообщает telegram-канал «Автопоток». По данным канала, автомобиль стоит 64 тысячи дирхамов (около 1,5 млн рублей).

Единственным конкурентом этой модели на рынке страны является Suzuki Jimny. Но его цена выше на 20%.

Lada Niva Legend

Информация о том, что Lada выйдет в продажу на рынке ОАЭ, появилась в ноябре, официальным дистрибьютором была объявлена компания Pearl Plus Motors.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: telegram-канал «Автопоток»