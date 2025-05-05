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В Дубае начались продажи Lada Niva: известна цена

В ОАЭ в продаже появилась Lada Niva Legend стоимостью 1,5 млн рублей

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В Объединенных Арабских Эмиратах начались продажи классической Lada Niva Legend в трехдверном кузове, сообщает telegram-канал «Автопоток». По данным канала, автомобиль стоит 64 тысячи дирхамов (около 1,5 млн рублей).

Единственным конкурентом этой модели на рынке страны является Suzuki Jimny. Но его цена выше на 20%.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

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Информация о том, что Lada выйдет в продажу на рынке ОАЭ, появилась в ноябре, официальным дистрибьютором была объявлена компания Pearl Plus Motors.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: telegram-канал «Автопоток»

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Ушакова Ирина
Фото:telegram-канал «Автопоток»
Количество просмотров 5
05.05.2025 
Фото:telegram-канал «Автопоток»
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+68