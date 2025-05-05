От 2 млн: названы цены автомобилей популярных в России марок при возвращении

Эксперт Мосеев: Популярные модели авто при возврате в РФ будут стоить ₽2-6 млн

Популярные модели автомобилей при возврате в Россию будут стоить от 2 до 6 млн рублей, рассказал автоэксперт Олег Мосеев. По его словам, чтобы выгодно продавать в РФ Kia Rio и Hyundai Solaris, придется снова наладить их выпуск в России. Если представить, что производство будет локализовано на 100%, то корейские машины подорожают с 1,2 млн рублей (столько они стоили до ухода) до более чем 2 млн рублей.

Так, Kia Sportage, который стоил 2,5 млн рублей до 2022 года, сейчас у официальных дилеров предлагался бы за 3,5-4,5 млн рублей, рассказал Мосеев.

Skoda Kodiaq будет стоить около 4,5-5 млн рублей, а цены топовых версий обойдутся в более чем 5,5 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.

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Источник: «АиФ»