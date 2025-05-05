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Самые дешевые новые иномарки в России: названы цены

Эксперт Целиков назвал 10 самых дешевых иномарок в России

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Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков перечислил топ-10 самых дешевых новых иномарок на российском рынке в I квартале текущего года. Уточняется, что приводятся средневзвешенные цены моделей.

По объему продаж среди самых доступных иномарок лидирует Changan Alsvin за 1,82 млн рублей. Далее следует BAIC U5 Plus стоимостью 1,84 млн рублей. На третьем месте находится модель SWM G05 Pro по цене от 2,09 млн рублей.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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В перечень также вошли BAIC X7 (2,09 млн рублей), SWM G01 (2,1 млн рублей), Kaiyi E5 (2,13 млн рублей), Omoda S5 (2,15 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (2,15 млн рублей), JAC J7 (2,18 млн рублей) и Solaris HS (2,21 млн рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова

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Ушакова Ирина
Фото:BAIC
Количество просмотров 9
05.05.2025 
Фото:BAIC
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