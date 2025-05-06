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Дилеры привезли в Россию новый бизнес-седан Kia: известны цены

В России появились в продаже седаны Kia K8 2025 г. в. за 5,7 млн рублей

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У российских дилеров появились бизнес-седаны Kia K8 2025 г. в. корейской сборки. Стоит такой автомобиль 5,7 млн рублей, в эту сумму входит уплата коммерческого утильсбора.

Под капотом K8 230-сильная гибридная трансмиссия с ДВС объемом 1,6 литра и электромотором, встроенным в 6-ступенчатую АКП. Привод передний.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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Длина Kia K8 превышает 5 метров, оснащение богатое. У автомобиля есть трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, сиденья с подогревом, вентиляцией, массажем, 10 подушек безопасности в базовой комплектации.

Внешне автомобиль выглядит футуристично.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.

Kia K8
Kia K8
Kia K8
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 3
06.05.2025 
Фото:Kia
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