Водителям рассказали, как компенсировать некачественное топливо

Эксперт Бахарев назвал 4 критерия выбора масла при плохом бензине

Некачественный бензин вызывает быстрый износ мотора автомобиля и другие проблемы. Это можно компенсировать правильно подобранным моторным маслом, рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.

Он отметил, что при выборе масла стоит обращать внимание на высокую термостабильность и устойчивость к окислению, щелочное число (TBN), а также на моющие и диспергирующие свойства.

Эксперт пояснил, что высокая термостабильность и устойчивость к окислению требуются, чтобы масло выдерживало высокие температуры и не теряло свои свойства под воздействием оксидов и сажи. Самым стабильным является синтетическое масло, оно дольше других масел сохраняет свои характеристики.

Щелочное число характеризует способность масла нейтрализовать кислоты, появляющиеся при сгорании бензина с большим количеством серы. При нестабильном топливе стоит выбирать масло с TBN не ниже 10.

По словам Бахарева, при выборе масла для бензиновых моторов стоит предпочесть товар со спецификациями ACEA A3/B4 или API SN/SM.

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Источник: «Российская газета»