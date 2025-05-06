Люксовый Bentley продают по цене Гранты: в чем подвох?
В Москве на продажу выставили люксовое купе Bentley Continental GT 2004 г. в. за 1 350 000 рублей. Лифтбек Lada Granta в новой топовой комплектации #Club Enjoy стоит сейчас 1 303 000 рублей.
Рыночная стоимость Bentley Continental GT первого поколения в два-три раза выше, но именно этот экземпляр с 560-сильным двигателем W12 и пробегом 144 тысячи километров пока продать не удается.
Продавец утверждает, что машина на ходу и в срочном ремонте не нуждается, все системы функционируют исправно. Недавно в автомобиле заменили масло в двигателе и коробке передач, тормозные колодки и аккумулятор.
При этом продавец упоминает о задире в третьем цилиндре двигателя, что грозит масложором. Также столь низкую цену можно объяснить дубликатом ПТС и семью владельцами.
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Источник: 110km