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Люксовый Bentley продают по цене Гранты: в чем подвох?

В Москве выставили на продажу купе Bentley Continental GT за 1,35 млн рублей

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В Москве на продажу выставили люксовое купе Bentley Continental GT 2004 г. в. за 1 350 000 рублей. Лифтбек Lada Granta в новой топовой комплектации #Club Enjoy стоит сейчас 1 303 000 рублей.

Рыночная стоимость Bentley Continental GT первого поколения в два-три раза выше, но именно этот экземпляр с 560-сильным двигателем W12 и пробегом 144 тысячи километров пока продать не удается.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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Продавец утверждает, что машина на ходу и в срочном ремонте не нуждается, все системы функционируют исправно. Недавно в автомобиле заменили масло в двигателе и коробке передач, тормозные колодки и аккумулятор.

При этом продавец упоминает о задире в третьем цилиндре двигателя, что грозит масложором. Также столь низкую цену можно объяснить дубликатом ПТС и семью владельцами.

Ранее «За рулем» привел топ-10 лучших машин по цене до 600 тысяч рублей.

Источник: 110km

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Ушакова Ирина
Фото:auto.ru
Количество просмотров 3
06.05.2025 
Фото:auto.ru
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