#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Jetta VS5
18 июля
В России появился новый доступный 150-сильный кроссовер от Volkswagen
Бренд Jetta открыл в РФ официальные продажи...
Электромобили в России стали популярнее, чем дизельные!
18 июля
Электромобили в России стали популярнее, чем дизельные!
Автостат: продажи новых электромобилей в РФ...
Почему короткие поездки могут угробить мотор автомобиля
18 июля
Почему короткие поездки могут угробить мотор автомобиля
Эксперт «За рулем» Ревин рассказал, чем вредны...

Этот автомобиль стал самым популярным среди люксовых машин с пробегом

«Автостат» перечислил пять самых популярных люксовых авто с пробегом в России

За первые шесть месяцев текущего года россияне купили 1055 люксовых автомобилей с пробегом, что на 3% меньше в сравнении с 2023 годом.

За этот период больше всего продали машин марки Bentley (40% реализованных авто). За полгода в РФ купили 431 б/у автомобиль Bentley. На второй строчке находится Rolls-Royce с показателем в 190 экземпляров. На третьем и четвертом местах оказались Maserati (181 шт.) и Lamborghini (139 шт.). Также в пятерку лидеров вошла марка Ferrari (77 шт.).

Bentley Continental GT Speed
Bentley Continental GT Speed
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Среди моделей самыми популярными люксовым авто с пробегом стал Bentley Continental GT (204 экз.). Далее следует Bentley Bentayga (106 экз.) и Bentley Continental Flying Spur (97 экз.). В топ-5 также вошли Maserati Levante и Lamborghini Urus (91 и 88 экз. соответственно).

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

Интерьер Bentley Continental GT Speed
Интерьер Bentley Continental GT Speed

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Автостат

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Bentley
Количество просмотров 1
18.07.2024
Фото:Bentley
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Bentley Continental

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв