Этот автомобиль стал самым популярным среди люксовых машин с пробегом

«Автостат» перечислил пять самых популярных люксовых авто с пробегом в России

За первые шесть месяцев текущего года россияне купили 1055 люксовых автомобилей с пробегом, что на 3% меньше в сравнении с 2023 годом.

За этот период больше всего продали машин марки Bentley (40% реализованных авто). За полгода в РФ купили 431 б/у автомобиль Bentley. На второй строчке находится Rolls-Royce с показателем в 190 экземпляров. На третьем и четвертом местах оказались Maserati (181 шт.) и Lamborghini (139 шт.). Также в пятерку лидеров вошла марка Ferrari (77 шт.).

Bentley Continental GT Speed

Среди моделей самыми популярными люксовым авто с пробегом стал Bentley Continental GT (204 экз.). Далее следует Bentley Bentayga (106 экз.) и Bentley Continental Flying Spur (97 экз.). В топ-5 также вошли Maserati Levante и Lamborghini Urus (91 и 88 экз. соответственно).

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

Интерьер Bentley Continental GT Speed

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Источник: Автостат