Эти контрафактные запчасти могут «убить» двигатель

«Авилон» перечислил 5 поддельных автозапчастей, из-за которых сломается мотор

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, замена каких поддельных запчастей может привести к поломке мотора.

Так, воздушный фильтр играет важную роль в работе двигателя. Фильтр из дешевых материалов не сможет обеспечивать должную чистоту впускной системы и будет пропускать через себя пыль и грязь, которая может привести к повреждениям стенок цилиндров. А это вызовет перерасход масла и потерю компрессии.

Не менее опасны и поддельные масляные фильтры. Они неспособны задерживать в себе мелкую металлическую стружку, которая впоследствии ускоряет износ вкладышей коленвала и других трущихся элементов.

Контрафактные смазочные материалы обычно не соответствуют заявленным характеристикам. Они быстро окисляются и не обеспечивают необходимой защиты деталей. Из-за этого цилиндропоршневая группа и другие узлы силовой установки выходят из строя гораздо быстрее.

Низкокачественный бензиновый фильтр может и вовсе пропускать воду и примеси, что вызовет коррозию форсунок и повышенное нагарообразование. Ремонт испорченных элементов будет стоить гораздо дороже сомнительной экономии на деталях, отметил Стрельбицкий.

Если масляный насос не обеспечивает необходимого давления, мотор может недополучать поступление смазки к различным компонентам ДВС. В результате могут образоваться задиры, а в худшем случае произойдет заклинивание агрегата.

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Источник: «Газета.Ru»