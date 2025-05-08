Honda представит скутеры на российском рынке: известна дата старта продаж

Honda начнет продажу скутеров в России в мае 2025 года

Начало продаж скутеров Honda намечено на май 2025 года. Уточняется, что официальный дистрибьютор Honda Motor предложит среднеразмерные скутеры. Модели ADV350 и Forza 350 оснащены 4-тактным одноцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением объемом 330 куб. см, выдающим 29,2 л.с.

Мотор скутера позволит достигать скорости 137 км/ч за 10,4 секунды. Транспорт имеет светодиодные передние и задние фары. он оснащен двухканальной системой ABS и дисковыми тормозами.

Также уточняется, что в России будут представлены модели ADV350 и Forza 350. Первый скутер оснащен средним регулируемым ветровым стеклом, системой бесключевого запуска двигателя, пультом с функцией отклика для поиска на парковке и защитой рук. Вторая модель получила полноцветный 5’’ TFT-экран панели инструментов, ветровое стекло с электрорегулировкой, систему бесключевого запуска мотора.

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Источник: Quto