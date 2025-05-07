Эксперты зафиксировали снижение средней стоимости нового автомобиля

Авто.ру: в апреле средняя цена отечественного и китайского авто снизилась на 1%

По данным экспертов сервиса Авто.ру Оценка, в апреле 2025 года зафиксировано снижение средней цены на новые автомобили по сравнению с мартом. Это касается как машин китайского, так и российского производства – их средняя стоимость уменьшилась примерно на 1%. При этом автомобили, ввезенные в страну по схеме параллельного импорта, напротив, подорожали: их средняя цена достигла 9,16 млн рублей.

Цены

В апреле средняя цена китайских автомобилей составила 3,7 млн рублей, а российских — 1,58 млн рублей. В годовом сравнении наблюдается рост: китайские автомобили подорожали на 7%, а отечественные — на 15%. Что касается «параллельных» автомобилей, то за месяц они прибавили в цене 41 тысячу рублей, что соответствует годовому росту на 11%.

По регионам

Среди регионов наибольший прирост средней стоимости за месяц показал Московский регион, достигнув 5,3 млн рублей, что на 2,6% выше мартовского уровня. Далее следуют Ярославская и Брянская области, где средняя цена увеличилась до 2,1 и 2,63 млн рублей соответственно, с ростом на 1,5%.

В противоположность этим регионам, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано снижение средней цены на 4% – до 3,23 млн рублей. Самое существенное удешевление произошло в Ростовской области – на 12,7% (до 2,26 млн рублей). Также подешевели авто в Республике Адыгея (-12%; 2,13 млн рублей) и в Челябинской области (-10%; 2,65 млн рублей).

Подешевели больше всего

Среди официально представленных моделей снижение цен продемонстрировали кроссоверы Livan X6 Pro (-5,4%; 2,58 млн рублей) и X3 Pro (-4%; 1,82 млн рублей), Chery Tiggo 7 Pro Max (-2,4%; 2,96 млн рублей), обновленный Chery Tiggo 4 (-2%; 2,41 млн рублей) и Exeed VX (-2%; 6,17 млн рублей).