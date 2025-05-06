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Популярный кроссовер Geely приятно подешевел: называем цены
Кроссовер Geely Atlas стал доступнее в России...

Популярный кроссовер Geely приятно подешевел: называем цены

Кроссовер Geely Atlas стал доступнее в России на 80-100 тыс. рублей

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Кроссовер Geely Atlas подешевел во всех версиях на 80–100 тысяч рублей благодаря увеличению дилерских скидок. Модель представлена в шести комплектациях, среди которых три переднеприводные и три полноприводные.

Максимальная скидка в 250 тысяч рублей теперь доступна на базовую комплектацию Luxury с передним приводом, а для двух других переднеприводных версий кроссовера скидка увеличилась до 240 тысяч рублей. Для полноприводных версий Atlas AWD скидка увеличилась до 230 тысяч рублей.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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С учётом новых скидок Geely Atlas в комплектации Luxury стоит 3 262 990 рублей, стоимость Flagship составляет 3 477 190 рублей, Flagship Sport – 3 577 190 рублей.

Полноприводные комплектации подешевели меньше всего, цены на них начинаются от 3 487 190 рублей за Luxury AWD и достигают 3 787 190 рублей за Flagship Sport AWD.

Ранее «За рулем» привел топ-10 лучших машин по цене до 600 тысяч рублей.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 3
06.05.2025 
Фото:Geely
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