Популярный кроссовер Geely приятно подешевел: называем цены

Кроссовер Geely Atlas стал доступнее в России на 80-100 тыс. рублей

Кроссовер Geely Atlas подешевел во всех версиях на 80–100 тысяч рублей благодаря увеличению дилерских скидок. Модель представлена в шести комплектациях, среди которых три переднеприводные и три полноприводные.

Максимальная скидка в 250 тысяч рублей теперь доступна на базовую комплектацию Luxury с передним приводом, а для двух других переднеприводных версий кроссовера скидка увеличилась до 240 тысяч рублей. Для полноприводных версий Atlas AWD скидка увеличилась до 230 тысяч рублей.

С учётом новых скидок Geely Atlas в комплектации Luxury стоит 3 262 990 рублей, стоимость Flagship составляет 3 477 190 рублей, Flagship Sport – 3 577 190 рублей.

Полноприводные комплектации подешевели меньше всего, цены на них начинаются от 3 487 190 рублей за Luxury AWD и достигают 3 787 190 рублей за Flagship Sport AWD.

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Источник: «Автоновости дня»