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Этими новыми авто россияне интересуются чаще всего

Автомобили по цене от 1,5 до 3 млн рублей стали самыми популярными у россиян

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В апреле текущего года россияне чаще всего интересовались новыми машинами стоимостью от 1,5 млн до 3 млн рублей, сообщили аналитики «Авито Авто». Они пояснили, что в этом ценовом диапазоне множество моделей разных классов.

Доля авто по цене 1,5–3 млн рублей в интересе россиян на платформе составила 50,1%. В топ-5 по популярности моделей в этом сегменте вошли Lada Vesta, Haval Jolion, Москвич 3, Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 7 Pro Max.

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Новыми машинами стоимостью 3–5 млн интересовались 23,5% пользователей. В пятерку наиболее востребованных попали Geely Monjaro, Chery Tiggo 8 Pro Max, Haval F7, GAC GS8 и Geely Atlas. Автомобили дешевле 1,5 млн рублей привлекли внимание 13,1% аудитории. В этом сегменте лидируют четыре модели Lada: Granta, Niva Legend, Granta Cross и Niva Travel, а также Kaiyi E5.

Также аналитики отметили, что за последний год заметно увеличилось предложение на машины премиум-класса стоимостью больше 5 млн рублей.

Доля автомобилей с ценой выше 7 млн рублей в интересе составила 8,4%.

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16
09.05.2025 
Фото:Depositphotos
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