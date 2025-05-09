Минус 250 тысяч: автомобили популярной в России марки заметно подешевели

Бренд Changan увеличил скидки на свои автомобили в России

Марка Changan увеличила скидки на свои автомобили в России, рекомендованные розничные цены при этом остались прежними. «Дополнительная выгода» (прямая скидка, предоставляемая при полной оплате без кредита) составила 50-100 тысяч рублей на ряд моделей 2023 и 2024 г. в.

Наиболее значительные скидки теперь предлагаются на следующие модели Changan:

Пикап Changan Hunter Plus: скидка увеличена на 50 тыс. рублей (до 100 тыс. рублей) для автомобилей 2023 года и на 100 тыс. рублей (до 200 тыс. рублей) на авто 2024 года;

Седан Changan Alsvin: cкидка увеличена на 100 тыс. рублей — до 150-250 тыс. рублей в зависимости от года выпуска (кроме комплектаций Luxe и Tech);

Лифтбэк и кроссоверы Changan Uni-V, Changan Uni-T, Changan CS95 New: cкидки увеличены на 100 тыс. рублей до 200-250 тыс. рублей в зависимости от года производства;

Седан Changan Eado Plus: скидка увеличена на 100 тыс. рублей (до 300 тыс. рублей) для автомобилей 2023 года выпуска и на 120 тыс. рублей (до 200 тыс. рублей) на авто 2024 года выпуска;

Седан Changan Lamore: скидка увеличена на 120 тыс. рублей — до 320 тыс. рублей на авто 2023 года и 200 тыс. рублей на авто 2024 года.

Актуальные цены на машины Changan:

Changan Alsvin 2023 – от 1,5 до 1,55 млн рублей;

Changan Alsvin 2024 – от 1,7 до 1,77 млн рублей;

Changan Eado Plus 2023 – от 2,03 до 2,1 млн рублей;

Changan Eado Plus 2024 – от 2,24 до 2,31 млн рублей;

Changan Lamore 2023 – 2,47 млн рублей;

Changan Lamore 2024 – 2,7 млн рублей;

Changan CS95 New 2023 – от 3,93 до 4,0 млн рублей;

Changan CS95 New 2024 – от 4,33 до 4,48 млн рублей;

Changan Uni-T 2023 – от 2,62 до 2,72 млн рублей;

Changan Uni-T 2024 – от 2,87 до 2,97 млн рублей;

Changan Uni-V 2023 – от 2,61 до 2,68 млн рублей;

Changan Uni-V 2024 – от 2,87 до 3,01 млн рублей;

Changan Hunter Plus 2023 – 3,28 млн рублей;

Changan Hunter Plus 2024 – 3,64 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.

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Источник: «Автоновости дня»