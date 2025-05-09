Названы самые популярные автомобили для параллельного импорта

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Самыми востребованными для ввоза в Россию по параллельным каналам по итогам 2024 года стали такие модели, как Hyundai Tuscon, Toyota Camry и RAV4, сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он пояснил, что в страну по альтернативным каналам ввозят автомобили как глобальных, так и некоторых китайских брендов. Совокупный объем продаж новых легковых машин глобальных брендов (без учета китайских) в 2024 году составил 121 тыс. штук, сообщил Целиков.

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По его информации, ввоз машин по параллельному импорту упал в 2024 году четверть по сравнению с 2023 годом.

Также в десятку самых востребованных моделей вошли кроссоверы Kia Sportage и Seltos, седан Hyundai Elantra, кроссоверы Lexus RX, BMW X5, Skoda Kodiaq, а также внедорожник Toyota Land Cruiser 300.

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.

Источник: Telegram-канал гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
09.05.2025 
Фото:Depositphotos
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