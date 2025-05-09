Названы самые популярные автомобили для параллельного импорта

«Автостат» назвал топ-10 популярных машин для параллельного импорта в Россию

Самыми востребованными для ввоза в Россию по параллельным каналам по итогам 2024 года стали такие модели, как Hyundai Tuscon, Toyota Camry и RAV4, сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он пояснил, что в страну по альтернативным каналам ввозят автомобили как глобальных, так и некоторых китайских брендов. Совокупный объем продаж новых легковых машин глобальных брендов (без учета китайских) в 2024 году составил 121 тыс. штук, сообщил Целиков.

По его информации, ввоз машин по параллельному импорту упал в 2024 году четверть по сравнению с 2023 годом.

Также в десятку самых востребованных моделей вошли кроссоверы Kia Sportage и Seltos, седан Hyundai Elantra, кроссоверы Lexus RX, BMW X5, Skoda Kodiaq, а также внедорожник Toyota Land Cruiser 300.

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Telegram-канал гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова