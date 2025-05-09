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За сколько сегодня россияне готовы купить новый автомобиль — результаты опроса
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За сколько сегодня россияне готовы купить новый автомобиль — результаты опроса
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За сколько сегодня россияне готовы купить новый автомобиль — результаты опроса

«Автостат»: многие понимают, что купить новое авто за 1 млн руб. уже нереально

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Сколько должен стоить новый автомобиль, чтобы его цена всё еще воспринималась как разумная? Ответ на этот вопрос попыталось найти аналитическое агентство «Автостат» в ходе опроса, проведенного 4–6 мая 2025 года среди подписчиков телеграм-каналов «Автостат-статистика», «Автостат-Чат» и личного канала гендиректора агентства Сергея Целикова.

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80ПОБЕДА

По словам Целикова, результаты опроса показали, что покупатели достаточно трезво оценивают нынешнюю ситуацию на рынке, даже несмотря на скидки. Только 6% респондентов назвали «верхней психологической планкой» цену в 1 млн рублей – за такую сумму приобрести новый автомобиль сегодня практически невозможно.

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Гораздо чаще встречались более реалистичные оценки: 21% участников опроса считают адекватной цену в 2 млн рублей, 31% готовы рассматривать предложения до 3 миллионов. Любопытно, что 15% респондентов назвали границей 5 млн рублей, тогда как 4 млн рублей как предельную цену указали лишь 13%.

При этом 4% опрошенных заявили, что цена для них вообще не является ограничивающим фактором.

В исследовании приняли участие более 1300 человек.

Источник: Сергей Целиков - Автостат/Telegram

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Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 1
09.05.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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