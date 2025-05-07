Этих «китайцев» готовы скупать россияне

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Эксперт Попов: россияне готовы массово покупать лишь бюджетные авто из КНР

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В России устойчивый спрос будет лишь на новые бюджетные китайские машины, стоимость которых не будет превышать 1,5 млн рублей, считает автоэксперт Дмитрий Попов. Так он прокомментировал сообщения о том, что на рынке РФ в обозримом будущем появятся новые модели авто из Китая.

Эксперт отметил, что пока в российской экономике не наблюдается позитивных трендов, поэтому на рост спроса на автомобили в стране не стоит надеяться.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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Новые китайские авто стоимостью до 1,5 млн рублей будут востребованы, поскольку платеж по кредиту получится вполне терпимым, пояснил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг прокомментировал исключение Hyundai и Kia из параллельного импорта.

Источник: «Ридус»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
07.05.2025 
Фото:Depositphotos
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