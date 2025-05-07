Этих «китайцев» готовы скупать россияне

Эксперт Попов: россияне готовы массово покупать лишь бюджетные авто из КНР

В России устойчивый спрос будет лишь на новые бюджетные китайские машины, стоимость которых не будет превышать 1,5 млн рублей, считает автоэксперт Дмитрий Попов. Так он прокомментировал сообщения о том, что на рынке РФ в обозримом будущем появятся новые модели авто из Китая.

Эксперт отметил, что пока в российской экономике не наблюдается позитивных трендов, поэтому на рост спроса на автомобили в стране не стоит надеяться.

Новые китайские авто стоимостью до 1,5 млн рублей будут востребованы, поскольку платеж по кредиту получится вполне терпимым, пояснил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг прокомментировал исключение Hyundai и Kia из параллельного импорта.

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Источник: «Ридус»