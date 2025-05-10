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Haval прекратит производство моноприводных машин

Компания Haval решила выпускать только полноприводные автомобили

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Компания Haval решила перейти на выпуск исключительно полноприводных кроссоверов и внедорожников, сообщил технический директор марки Лу Вэньбин. Он пояснил, что компания разработала дешевую в изготовлении и обслуживании гибридную систему Hi4 с тремя моторами. Ее будут устанавливать на все модели Haval в КНР.

Гибридная установка Hi4 состоит из 1,5-литрового атмосферного двигателя, электропривода с электромотором и двухступенчатой коробки передач, а также дополнительного электромотора на задней оси.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
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Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.

Источник: Autohome

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Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 3911
10.05.2025 
Фото:Haval
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