Haval прекратит производство моноприводных машин

Компания Haval решила выпускать только полноприводные автомобили

Компания Haval решила перейти на выпуск исключительно полноприводных кроссоверов и внедорожников, сообщил технический директор марки Лу Вэньбин. Он пояснил, что компания разработала дешевую в изготовлении и обслуживании гибридную систему Hi4 с тремя моторами. Ее будут устанавливать на все модели Haval в КНР.

Гибридная установка Hi4 состоит из 1,5-литрового атмосферного двигателя, электропривода с электромотором и двухступенчатой коробки передач, а также дополнительного электромотора на задней оси.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.

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Источник: Autohome