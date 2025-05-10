Haval прекратит производство моноприводных машин
Компания Haval решила выпускать только полноприводные автомобили
Компания Haval решила перейти на выпуск исключительно полноприводных кроссоверов и внедорожников, сообщил технический директор марки Лу Вэньбин. Он пояснил, что компания разработала дешевую в изготовлении и обслуживании гибридную систему Hi4 с тремя моторами. Ее будут устанавливать на все модели Haval в КНР.
Гибридная установка Hi4 состоит из 1,5-литрового атмосферного двигателя, электропривода с электромотором и двухступенчатой коробки передач, а также дополнительного электромотора на задней оси.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.
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Источник: Autohome
Фото:Haval
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10.05.2025
Фото:Haval
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