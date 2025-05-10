Автомобили этого популярного бренда стали еще дешевле в мае

Belgee увеличил прямые скидки на покупку кроссоверов X50 и X70

Бренд Belgee объявил об увеличении прямой скидки на покупку кроссоверов X50 и X70 в мае 2025 года. Для машин 2024 г. в. скидка повысилась на 60 000 рублей, а для авто 2025 года – на 110 000 рублей по сравнению с апрелем. Прочие привилегии, включая программу трейд-ин, сохраняются.

Кроссовер X50 2024 г. в. в комплектации Active доступен со скидкой до 540 000 рублей при использовании трейд-ин, в других комплектациях – до 490 000 рублей. Кроссовер 2024 г. в. стоит от 1 939 990 рублей.

Belgee X50

Для Belgee X50 2025 г. в. максимальная скидка составляет 410 000 рублей, а начальная цена с учётом предложений равна 2 069 990 рублей. При трейд-ин скидка в версии Active увеличилась на 50 000 рублей до 250 000 рублей, в других комплектациях она составляет 200 000 рублей.

Belgee X70 2024 г. в. во всех комплектациях получил скидку до 510 000 рублей с трейд-ин, его стоимость начинается от 2 315 990 рублей. Модель 2025 г. в. с учётом всех скидок стоит от 2 365 990 рублей, а максимальная скидка при трейд-ин составляет 460 000 рублей вне зависимости от комплектации.

Belgee X70

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.

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Источник: пресс-служба Belgee