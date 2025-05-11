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Почему россияне перестали покупать автомобили: ответ эксперта

Эксперт Подщеколдин: авторынок России упал из-за дорогих кредитов и утильсбора

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Продажи новых машин в России с января по апрель упали почти на треть по сравнению с прошлым годом, рассказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Он пояснил, что одна из причин затяжного падения рынка – дорогие кредиты.

Эксперт отметил, что падение рынка началось в ноябре 2024 года. Среди причин высокая ключевая ставка, за счет которой в последнее время машины подорожали вдвое, и утильсбор.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
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Около 60% машин россияне покупали в кредит. Сейчас мало кто решается покупать автомобиль в кредит под 30%. Пока будут главные факторы, которые практически уничтожили наш авторынок, продажи будут ниже 2024 года, рассказал эксперт.

Ранее «За рулем» привел топ-10 лучших машин по цене до 600 тысяч рублей.

Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1305
11.05.2025 
Фото:Depositphotos
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