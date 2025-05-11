АВТОВАЗ будет продавать за рубежом новую дешевую Lada, которую еще нельзя купить в России

АВТОВАЗ: Renault не помешает экспортировать новую Lada Iskra за рубеж

Концерн АВТОВАЗ рассматривает возможность экспорта Lada Iskra за рубеж. Сейчас компании никто не сможет помешать выбирать любой рынок, на котором модель потенциально претендует на интерес со стороны клиентов, заявил глава пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Он отметил, что сейчас компания не связана какими-то обязательствами, в отличие от прошлых времён, когда иностранные партнеры могли закрыть некоторые экспортные рынки.

Lada Iskra

В конце апреля АВТОВАЗ провел международную конференцию партнеров по экспорту в ОАЭ, где представил наряду со знакомыми моделями новинку Lada Iskra.

Выпуск Iskra начался 19 апреля, продажи должны стартовать в середине лета.

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Источник: Quto.ru