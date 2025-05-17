Мотопроходимцы Can-Am возродились, но стали иными
Канадский бренд Can-Am, известный своими мотоциклами 70-х годов, снова выпускает двухколесную технику. После долгого перерыва компания представила две новые электрические модели – Pulse и Origin. Обе новинки оснащены мощным электродвигателем Rotax (48 л.с.), разгоняются до 100 км/ч за 4–4,5 секунды и развивают скорость до 129 км/ч. Pulse – это городской нейкед (без обтекателей), а Origin – мотоцикл для бездорожья в стиле эндуро. Оба имеют ограничение скорости 129 км/ч и доступны в быстрых версиях мощностью 11 кВт для класса 125 куб. см.
Особенность мотоциклов – система рекуперации: при повороте ручки акселератора вперед байк сам притормаживает без использования обычных тормозов. Это работает настолько хорошо, что после непродолжительного привыкания владелец сможет практически обойтись без помощи тормоза.
Оснащение тоже на уровне: экран 10,25 дюйма, контроль тяги, USB-порт и полностью герметичная и практически не требующая ухода цепь. Батареи хватает на 115–130 км, а с 20 до 80% она заряжается всего за 50 минут.
Цены на мотоциклы стартуют от 15 999 евро. Can-Am планирует занять ведущие позиции на рынке электрических мотоциклов.
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Источник: Auto-Medienportal