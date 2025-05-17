Мотопроходимцы Can-Am возродились, но стали иными

Внедорожные мотоциклы Can-Am вернулись на рынок в электрическом виде

Канадский бренд Can-Am, известный своими мотоциклами 70-х годов, снова выпускает двухколесную технику. После долгого перерыва компания представила две новые электрические модели – Pulse и Origin. Обе новинки оснащены мощным электродвигателем Rotax (48 л.с.), разгоняются до 100 км/ч за 4–4,5 секунды и развивают скорость до 129 км/ч. Pulse – это городской нейкед (без обтекателей), а Origin – мотоцикл для бездорожья в стиле эндуро. Оба имеют ограничение скорости 129 км/ч и доступны в быстрых версиях мощностью 11 кВт для класса 125 куб. см.

Can-Am Pulse

Особенность мотоциклов – система рекуперации: при повороте ручки акселератора вперед байк сам притормаживает без использования обычных тормозов. Это работает настолько хорошо, что после непродолжительного привыкания владелец сможет практически обойтись без помощи тормоза.

Can-Am Origin

Оснащение тоже на уровне: экран 10,25 дюйма, контроль тяги, USB-порт и полностью герметичная и практически не требующая ухода цепь. Батареи хватает на 115–130 км, а с 20 до 80% она заряжается всего за 50 минут.

Цены на мотоциклы стартуют от 15 999 евро. Can-Am планирует занять ведущие позиции на рынке электрических мотоциклов.

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Источник: Auto-Medienportal