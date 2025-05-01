Пошлины Трампа лишат мир легендарных мотоциклов

Мотоциклы Harley-Davidson подорожают в Европе до 124 000 долларов из-за пошлин

Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины привели к ответным мерам со стороны Европейского Союза, Китая и Японии, создавая существенные риски для американских производителей, включая Harley-Davidson.

Финансовый директор компании Джонатан Рут заявил, что торговая война может привести к банкротству.

Из-за встречных санкций ценники на мотоциклы Harley-Davidson в Европе значительно возрастут. Например, модель Road Glide, которая сейчас стоит в Дании 28 000 долларов, может подорожать до 124 000 долларов.

Это сделает продукцию компании менее привлекательной по сравнению с конкурентами из Европы, такими как BMW, Ducati и Triumph.

Снижение спроса на американские мотоциклы, которые традиционно хорошо продаются за границей, может создать серьезные финансовые трудности для Harley-Davidson, тогда как европейские конкуренты получат возможность усилить свои позиции на рынке.

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Источник: Quto