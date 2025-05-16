#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Майский апгрейд: какие автопроизводители переписали ценники
16 мая
Майский апгрейд: какие автопроизводители переписали ценники
Семь автопроизводителей изменили цены на машины...
Honda XR-V
16 мая
Японский кроссовер прибыл в Россию и оказался дешевле некоторых моделей Lada
В РФ продают новые кроссоверы Honda XR-V по...
Полный привод российского производства — уже скоро!
16 мая
Полный привод российского производства — уже скоро!
Автозавод «Урал» начал вводить в строй новое...

Как менялись цены на Ладу и УАЗ за последние годы — интересные цифры

НАПИ: с февраля 2022 года цены на новые российские машины выросли на 55%

Рекомендуем
В РФ только 1 из 20 ездит на китайском авто, остальные на Ладах, «корейцах» и «японцах»

Средняя цена на новый автомобиль традиционного российского бренда (то есть Lada или УАЗ) в апреле 2025 года достигла 1,48 млн рублей, подсчитали в маркетинговом агентстве НАПИ. Эта цифра на 54,8% больше, чем в феврале 2022 года. При этом даже по сравнению с апрелем прошлого года показатель оказался выше на 11,7% – отечественные машины продолжают уверенно дорожать.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

А наибольший скачок на рассматриваемом историческом периоде произошел с 2023 по 2024 год: сравнивая средние цены на российские авто во второй весенний месяц этих двух лет, эксперты пришли к выводу, что за тот год цена скакнула сразу на 42,4%.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Интересно, что за год до этого, с начала кризиса и до апреля 2023-го, средняя цена даже немного упала – это связывается с тем, что после прекращения поставок компонентов из недружественных стран выпускались простые автомобили без привычных ранее опций. Что ж, опции вернулись – цены выросли. А вот по подержанным российским машинам ситуация несколько иная: после планомерного подорожания с начала кризиса, за последний год отечественные авто с пробегом начали дешеветь – падение средней цены по сравнению с прошлым годом составило 2,8%.

Источник: НАПИ

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
16.05.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0