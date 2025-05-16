Как менялись цены на Ладу и УАЗ за последние годы — интересные цифры

НАПИ: с февраля 2022 года цены на новые российские машины выросли на 55%

Средняя цена на новый автомобиль традиционного российского бренда (то есть Lada или УАЗ) в апреле 2025 года достигла 1,48 млн рублей, подсчитали в маркетинговом агентстве НАПИ. Эта цифра на 54,8% больше, чем в феврале 2022 года. При этом даже по сравнению с апрелем прошлого года показатель оказался выше на 11,7% – отечественные машины продолжают уверенно дорожать.

А наибольший скачок на рассматриваемом историческом периоде произошел с 2023 по 2024 год: сравнивая средние цены на российские авто во второй весенний месяц этих двух лет, эксперты пришли к выводу, что за тот год цена скакнула сразу на 42,4%.

Интересно, что за год до этого, с начала кризиса и до апреля 2023-го, средняя цена даже немного упала – это связывается с тем, что после прекращения поставок компонентов из недружественных стран выпускались простые автомобили без привычных ранее опций. Что ж, опции вернулись – цены выросли. А вот по подержанным российским машинам ситуация несколько иная: после планомерного подорожания с начала кризиса, за последний год отечественные авто с пробегом начали дешеветь – падение средней цены по сравнению с прошлым годом составило 2,8%.

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Источник: НАПИ