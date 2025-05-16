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Уазовская «буханка» получила еще одно обновление

УАЗ начал оснащать семейство СГР бесшумными ограничителями дверей

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На автомобили семейства УАЗ СГР начали устанавливать бесшумные ограничители дверей. Первые автомобили с новой системой уже сошли с конвейера завода в Ульяновске, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Новые ограничители дверей теперь являются стандартным оснащением всех собираемых машин СГР, говорится в официальном сообщении компании.

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Смысл нового узла в том, что он работает тише прежнего, то есть при открывании и закрывании дверей практически не издает звуков. Кроме того, усовершенствованный стопорный механизм надежно фиксирует двери в нужном положении и защищает их от повреждений в стесненных условиях, рассказали на заводе.

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Напомним, в семейство СГР (то есть «старый грузовой ряд») входят фургоны и микроавтобусы («буханка»), а также полноприводные грузовики («головастик»), причем базовая модель семейства производится с 1965 года, время от времени подвергаясь модернизации. Из последнего – планы по замене 90% штамповой оснастки для производства кузова и двигатель ЗМЗ-409 с увеличенным крутящим моментом. Снимать с производства это семейство УАЗ не планирует.

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Источник: УАЗ Сегодня

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Иннокентий Кишкурно
Фото:За рулем
Количество просмотров 15
16.05.2025 
Фото:За рулем
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