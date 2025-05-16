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Китайские внедорожники станут лицом ПМЭФ-2025

Официальным автомобилем ПМЭФ-2025 станет китайский внедорожник Tank

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Фонд «Росконгресс» объявил о партнерстве с премиальным брендом Tank, принадлежащим китайскому автоконцерну Great Wall Motor (GWM). В рамках соглашения Tank станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума 2025 года.

Кроме того, автомобили бренда будут использоваться и на других мероприятиях, организуемых фондом, включая Петербургский международный юридический форум (19–21 мая), Невский экологический конгресс (22–23 мая) и Восточный экономический форум, который пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
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По условиям соглашения, для транспортного обслуживания гостей и участников мероприятий будут предоставлены рамные внедорожники Tank 300, Tank 500 и флагманская модель Tank 700, а также гибридные автомобили марки WEY – кроссовер WEY 07 с полным приводом и минивэн WEY 80.

Все автомобили будут задействованы в организации логистики, обеспечивая высокий уровень комфорта, безопасности и современных технологий.

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Петербургский международный экономический форум в 2025 году пройдет с 18 по 21 июня, а его главной темой станет: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

Недавно другой китайский бренд Hongqi предоставил 30 машин для гостей церемонии празднования 80-летия Парада Победы.

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Источник: «Росконгресс»

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Алексеева Елена
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
Количество просмотров 23
16.05.2025 
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
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