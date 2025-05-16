Майский апгрейд: какие автопроизводители переписали ценники

Семь автопроизводителей изменили цены на машины в России в первой половине мая

С 1 по 15 мая 2025 года семь автомобильных брендов, представленных на российском рынке, скорректировали рекомендованные розничные цены. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на мониторинг сайта «Цена Авто». УАЗ поднял стоимость всех моделей: Хантер и семейство СГР подорожали на 45 тыс. рублей, Патриот, Пикап и Профи – на 55 тыс. Теперь их цены доходят до 2,4 млн рублей.

У бренда Kaiyi большинство моделей, наоборот, подешевели – седан E5 в базе упал в цене до 1,225 млн, кроссовер Х3 – до 1,375 млн, а Х7 Kunlun – до 2,25 млн. Лишь Х3 Pro стал дороже на 25 тыс.рублей, они стоит сегодня 1 675 000 рублей.

BAIC пересмотрел цены на четыре модели: седан U5 Plus и кроссовер Х55 немного подорожали в некоторых комплектациях, в то время как Х75 и BJ40 заметно снизились в цене – до 14% и 11% соответственно. Москвич поднял цену на кроссовер 3 и лифтбек 6, а Sollers – на пикапы ST6 и ST8, прибавив по 50 тыс. рублей.

Среди других изменений – рост цены у Lada Granta Cross в версии Quest (+68 тыс.) и снижение стоимости кроссовера Haval Jolion на 150 тыс. рублей.

Все эти данные касаются рекомендованных розничных цен без учета акций, спецпредложений и допопций.

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Источник: «Автостат»