В этих регионах можно выгоднее всего купить б/у Kia Sportage и Toyota Camry

«Авито Авто»: Lada Vesta с пробегом дешевле всего в Новосибирской области

В ряде российских регионов средние цены популярных 5-летних б/у машин заметно ниже, чем в других. О том, где можно выгоднее всего купить подержанные популярные авто, рассказали эксперты «Авито Авто».

Так, средняя цена 5-летней Lada Vesta равна 1,06 млн рублей. В Новосибирской области эту машину можно купить в среднем за 949 тыс. рублей (-10,5%), в Пермском крае – за 950 тыс. рублей (-10,4%), а в Санкт-Петербурге – за 970 тыс. рублей (-8,5%).

Lada Vesta

Kia Sportage на вторичке стоит в среднем 2,35 млн рублей. В Санкт-Петербурге кроссовер будет стоить на 8,3% дешевле (2,16 млн рублей). В Москве его можно купить в среднем за 2,25 млн рублей (-4,3%), а в Свердловской области – за 2,28 млн рублей (-3%).

Для Toyota Camry с пробегом со средней ценой 3 млн рублей самые привлекательные цены предлагают в Новосибирской области (-10% относительно средней стоимости по стране, или 2,7 млн рублей). В Москве и Санкт-Петербурге автомобиль. в среднем, на 5% дешевле (2,85 млн рублей).

Kia Sportage

Управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин отмечает, что стоимость популярных моделей зависит не только от общерыночной ситуации, но и от спроса и предложения в каждом регионе. Поэтому при покупке машины в соседних регионах можно заметно сэкономить.

Toyota Camry

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Источник: Известия