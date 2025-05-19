Названа самая долговечная модель Mazda

Hotcars: самым надежным автомобилем Mazda стал кроссовер CX-5

Кроссовер Mazda CX-5 оказался наиболее долговечным среди машин этой японской марки, выпущенных за последние 10 лет.

Эксперты портала Hotcars проанализировали данные о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные разных аналитических компаний, среди которых J.D. Power и RepairPal.

Mazda CX-5

Так, Mazda CX-5 оказался самым надежным среднеразмерным кроссовером, набрав 4,5 балла из 5 возможных. Уточняется, что владельцы этой модели тратят на ТО в среднем $447 (36,1 тыс. рублей) в год по текущему курсу, а средний показатель по всему сегменту среднеразмерных кроссоверов составляет $573 (46,3 тыс. рублей).

При этом вероятность серьезного ремонта названной модели составляет только 8% против средних 13%.

Интерьер Mazda CX-5

Ранее «За рулем» сообщал, что Toyota представила внедорожник Land Cruiser FJ.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Hotcars