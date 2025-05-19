Названа самая долговечная модель Mazda

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Кроссовер Mazda CX-5 оказался наиболее долговечным среди машин этой японской марки, выпущенных за последние 10 лет.

Эксперты портала Hotcars проанализировали данные о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные разных аналитических компаний, среди которых J.D. Power и RepairPal.

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Так, Mazda CX-5 оказался самым надежным среднеразмерным кроссовером, набрав 4,5 балла из 5 возможных. Уточняется, что владельцы этой модели тратят на ТО в среднем $447 (36,1 тыс. рублей) в год по текущему курсу, а средний показатель по всему сегменту среднеразмерных кроссоверов составляет $573 (46,3 тыс. рублей).

При этом вероятность серьезного ремонта названной модели составляет только 8% против средних 13%.

Интерьер Mazda CX-5
Интерьер Mazda CX-5

Ранее «За рулем» сообщал, что Toyota представила внедорожник Land Cruiser FJ.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Hotcars

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Ушакова Ирина
Фото:Mazda
Количество просмотров 2
19.05.2025 
Фото:Mazda
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Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-35