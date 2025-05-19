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Пользователей каршеринга хотят пересадить на российские автомобили

Сенатор Кутепов предложил использовать в каршеринге машины с высокой локализацией

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Глава комитета по экономическим вопросам Совета Федерации Андрей Кутепов предложил обязательную эксплуатацию машин с высокой степенью локализации в РФ для каршеринговых компаний. Соответствующее предложение содержит законопроект, направленный на рассмотрение российского правительства.

Сенатор предложил ввести норму баллов локализации для автомобилей, которые применяются в каршеринге. Так, каршеринговые компании должны будут использовать машины, набравшие не менее 3,2 тыс. баллов локализации, что означает высокую долю российских комплектующих и сборку в России.

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В пояснительной записке говорится о необходимости развития российского автопрома и подчеркивается, что основной целью является удовлетворение потребностей внутреннего рынка в продуктах, выпущенных в России.

По словам сенатора, это особенно актуально в условиях продолжающейся экспансии иномарок.

Ранее «За рулем» сообщал, что Toyota представила внедорожник Land Cruiser FJ.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 26
19.05.2025 
Фото:АГН Москва
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