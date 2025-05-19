#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Не машины: в России легализуют роботов-доставщиков
19 мая
Не машины: в России легализуют роботов-доставщиков
«Коммерсант»: роботов-доставщиков приравняют к...
Интерьер Haval H9
19 мая
На 200 тысяч дешевле: два рамных внедорожника стали доступнее
В мае в России рамные внедорожники Haval H5 и...
Honda WR-V
19 мая
В Россию поставляют новый кроссовер Honda: он дешевле Лады
В России в продаже появились новые кроссоверы...

Популярные кроссоверы калужской сборки появились у дилеров

Эксперт Савельев: Дилеры начали получать Haval M6 калужской сборки

Рекомендуем
В РФ привезли достойный китайский кроссовер с гидроавтоматом Aisin

В салоны АГ «Авилон» поступили кроссоверы Haval M6 калужской сборки, сообщил директор «Авилон Haval» Александр Савельев. Он пояснил, что вне зависимости от комплектации модель предлагается с двигателем 1,5 литра мощностью 143 л.с. В младшей версии он агрегатируется 6-ступенчатой МКП, также доступен 7-ступенчатый робот.

Савельев рассказал, что Haval M6 начали собирать в Калуге 17 февраля. Сейчас машины производят «методом крупноузловой сборки». Они проходят комплексную проверку качества на всех этапах производства по стандартам Haval.

Haval M6
Haval M6

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Haval M6 появился на российском рынке в июле 2023 года. Сейчас кроссовер доступен в двух комплектациях стоимостью 1,9 млн рублей и 2,3 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Toyota представила внедорожник Land Cruiser FJ.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 24
19.05.2025 
Фото:Haval
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval M6

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв