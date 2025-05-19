Популярные кроссоверы калужской сборки появились у дилеров

Эксперт Савельев: Дилеры начали получать Haval M6 калужской сборки

В салоны АГ «Авилон» поступили кроссоверы Haval M6 калужской сборки, сообщил директор «Авилон Haval» Александр Савельев. Он пояснил, что вне зависимости от комплектации модель предлагается с двигателем 1,5 литра мощностью 143 л.с. В младшей версии он агрегатируется 6-ступенчатой МКП, также доступен 7-ступенчатый робот.

Савельев рассказал, что Haval M6 начали собирать в Калуге 17 февраля. Сейчас машины производят «методом крупноузловой сборки». Они проходят комплексную проверку качества на всех этапах производства по стандартам Haval.

Haval M6

Haval M6 появился на российском рынке в июле 2023 года. Сейчас кроссовер доступен в двух комплектациях стоимостью 1,9 млн рублей и 2,3 млн рублей.

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Источник: Российская газета