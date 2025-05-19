Раскрыт размер среднего чека на автокредит в России

Pango Cars: в России средний чек на автокредит в апреле составил 1,1 млн рублей

Эксперты автомобильной системы Pango Cars выяснили, что в апреле текущего года средняя сумма автокредита на покупку б/у машины составила 1,1 млн рублей. Средневзвешенная процентная ставка по таким займам достигла 26,7% годовых.

Лидером по объему продаж среди б/у машин остается Lada (13,3% сделок). В топ-3 самых популярных брендов также вошли Kia (12,8%) и Hyundai (10,1%). Среди моделей наибольшим спросом пользуются Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris.

На машины возрастом 10-15 лет пришлось 39% всех продаж. Еще 27% составили автомобили в возрасте от 15 до 20 лет. На машины от 5 до 10 лет пришлось 20% сделок, на авто старше 20 лет – 9% сделок, автомобили до 5 лет заняли 5% рынка.

Что касается цен, то чаще всего покупали автомобили стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей (34% сделок).

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Источник: Российская газета